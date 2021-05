Po 250 letih spet v Londonu

1,16 milijona evrov davka je poplačal.

V londonski dvorec Strawberry Hill se vrača portret ene najbolj vplivnih žensk 16. stoletja v Evropi –. Portret francoske kraljice iz leta 1561, njen edini ohranjeni, je država pridobila v zameno za davek v višini 1,16 milijona evrov.Prvotno je bil razstavljen v dvorcu Strawberry Hill, ki ga je dal zgraditi. Ta je sliko pridobil pred skoraj 250 leti, nato pa je bila del pomembne zbirke njegovega sina. V zasebni lasti je bila kar 247 let, zdaj pa je to pomembno olje na platnu, ki meri v višino 198 in v širino 137 centimetrov ter prikazuje kraljico s štirimi od desetih otrok, prešlo v javno last. Na skupinskem portretu drži kraljica za roko tretjega sina,, ki so ga za kralja okronali leta 1560, ko je štel le deset let. Poleg njiju so naslikani še bodoči kralj, njegova sestra, poročena s kraljem Navarre, in, vojvodaSlika naj bi nastala v delavnici, pomembnega slikarja portretista na francoskem dvoru. Kako se je tako pomembna slika iz francoske zgodovine znašla v Veliki Britaniji, ni znano. Walpole jo je v grofiji Hertfordshire kupil za 25 funtov, takrat lepo vsoto, od poslanca, ki je bil vnuk, člana francoskega parlamenta.Kustosinjase sprašuje, ali je portret nemara prišel v družino z njim, saj se njegovo ime pojavi na seznamu parlamentarcev, ki jih jepodkupil, da bi preprečil ločeno sklenitev miru med Anglijo in Nizozemsko.