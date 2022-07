Pelješac: dan po odprtju mosta že opozorila. Neverjetno, kaj vozniki na njem počnejo, pa ne bi smeli

V torek zvečer je potekalo slavnostno odprtje Pelješkega mosta, ki so ga začeli graditi pred štirimi leti, včeraj pa se je po njem zapeljal prvi avto. Hrvati so ponosni na zgrajeni most, ki ga je projektiral Slovenec in bo na Pelješac privabil še več turistov.

Odgovorni za ta del hitre ceste Slaviša Babić je za 24sata povedal, da že ta vikend pričakujejo naval avtov na most, od 12.000 do 15. 000 vozil.

Za zdaj številka še ni tako velika, med tistimi, ki so se že peljali čez most, pa je tudi veliko takih, ki so si prišli most le ogledat. Ti počnejo zelo nevarne stvari, kot sta ustavljanje na odstavnem pasu in fotografiranje na mostu. Številni tudi vozijo po odstavnem pasu, kar ni dovoljeno. Most je namenjen izključno motornim vozilom, torej voziti se po njem s kolesom ali pešačiti ni dovoljeno. Prav tako vožnja po mostu ni dovoljena za tovorna vozila v tranzitu, opozarja Babić in upa, da se bo v prihodnjih dneh stanje nekoliko umirilo in nevarnih okoliščin, ki nastajajo zaradi fotografiranja in ogleda mosta, ne bo več.

Takole so se Hrvati pohvalili z novo pridobitvijo na twitterju.