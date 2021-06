Peklenski dnevi: živo srebro se je povzpelo do 46,6

V nedeljo je v zahodnem delu Kanade padel vročinski rekord. Če smo natančni, je v minulem tednu v provinci Britanska Kolumbija padlo kar 40 temperaturnih rekordov. Environment Canada poroča, da se je v Lyttonu živo srebro povzpelo do 46,6 stopinje Celzija. Padel je rekord iz leta 1937, ko so v Kanadi zabeležili 45 stopinj.Visoke temperature in nadaljevanje vročinskega vala pričakujejo tudi v tem tednu. Izdali so več opozoril in zapisali, da so pred njimi nevarni dnevi., glavni klimatolog kanadske okoljske agencije pravi, da bo v nekaterih delih Kanade bolj vroče kot v Dubaju.Zaradi vročine so številna opozorila izdali tudi Američani. Najhujše je v zveznih državah Washington in Oregon, kjer so izmerili 44 stopinj Celzija. V Portlandu so oblasti odprle celo mesta za hlajenje. V javnih knjižnicah se lahko tako hladijo tisti, ki doma nimajo klim.