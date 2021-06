Pozor, po dveh dneh predaha se vrača peklenska vročina

Po vročinskem valu smo v petek in soboto nekoliko lažje zadihali, saj po večini države najvišje temperature niso dosegle 30 stopinj Celzija. A po napovedih Agencije RS (Arso) bodo prihodnji dnevi znova peklensko vroči. Danes bo sončno, popoldne je v goratem svetu možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj.Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 10, najvišje dnevne od 30 do 36.Arso opozarja, da bo od ponedeljka do srede v popoldanskem času po nižinah velika toplotna obremenitev. V torek in sredo bo pretežno jasno in zelo vroče. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.