Paznice seksajo z obsojenci

Zaradi neprimernega ravnanja so odpustili rekordno število osebja v britanskih zaporih. Številne paznice naj bi se namreč zapletale z zaporniki, sindikat pa opozarja, da neizkušeno žensko osebje izkoriščajo zelo izkušeni kriminalci. Vrsta pravosodnih policistk naj bi v zapore tihotapila tudi prepovedane droge in mobilne telefone.

Prejšnji mesec je denimo krivdo za neprimerno ravnanje v javni upravi priznala 30-letna paznica, ki je bila zaposlena v zaporu HMP Wandsworth v južnem Londonu. Posneli so jo namreč med spolnim odnosom s serijskim vlomilcem v njegovi celici, obsodbo pa ji bodo izrekli prihodnji mesec.

Združenje britanskih zaporniških policistov sicer poudarja, da so neizkušene mlade paznice izkoristili zelo izkušeni prestopniki, predvsem pa krivijo napačen proces zaposlovanja. Upravniki zaporov se pritožujejo, da zaposlovanje novega kadra poteka centralizirano, običajno prek spletnega testiranja, in da sploh nimajo možnosti za razgovor z novimi zaposlenimi, preden ti pridejo na delo.

Rodila celo njegovega otroka

31-letna paznica v zaporu HMP Five Wells v Wellingboroughu je bila zaradi neprimernega obnašanja obsojena na devet mesecev pogojne kazni. Zapletla se je z zapornikom, ki služi deset let in pol zaradi oboroženega ropa. Rodila je celo njegovega otroka, varnostne kamere pa so ju ujele, kako sta se za dobro uro na skrivaj dobila v shrambi.

42-letno policistko, zaposleno v zaporu HMP The Mount v Rugbyju, je porota obsodila zaradi neprimernega ravnanja, potem ko si je z zapornikom izmenjala več kot 4000 sporočil in 90 klicev. 19-letno paznico v zaporu Woodhill so obsodili na devet mesecev pogojne kazni, potem ko je priznala, da se je poljubljala in neprimerno dotikala zapornika, med drugim tudi v shrambi za čistila, 28-letna policistka pa je priznala, da je v zapor HMP Holme House za zapornika, s katerim je imela neprimeren odnos, tihotapila kodein.