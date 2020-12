Panika na Erjavčevi, na kraju so policisti

Policijska uprava Ljubljana je bila danes nekaj po 8. uri obveščena o pisemski pošiljki s prašno vsebino, ki so jo prejeli v enem izmed državnih organov na Erjavčevi cesti v Ljubljani. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci, sporoča PU Ljubljana.



Uslužbenci inštituta za mikrobiologijo in imunologijo na medicinski fakulteti bodo snov analizirali. Ko bodo znani izsledki analize snovi in več o okoliščinah, bodo sporočilo dopolnili, so še zapisali.



Na Erjavčevi cesti so tudi prostori vlade in predsedniška palača.