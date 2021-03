Pametno mesto postaja resničnost

Vsak bo imel robota

Vas zanima prihodnost? Pokukajte v načrte avtomobilskega velikana Toyota, ki je na Japonskem začel gradnjo prvega pametnega mesta na svetu. Tehnološki raj pod goro Fudži bo poseljevalo več kot 2000 strokovnjakov z različnih področij, predvsem pa umetne inteligence in robotike.Mesto se imenuje Woven City, ime pa zgovorno razodeva, da bo tam domoval preplet najsodobnejših, trajnostnih tehnologij, temeljni kamen pa so položili konec meseca, tako da je gradnja zdaj že v intenzivnem teku. Znanstveniki, raziskovalci in inženirji vseh strok bodo v mestu, ki bo v resnici laboratorij na 175 hektarjih površine, ustvarjali in preizkušali nove tehnologije, od pametnih vozil in domov pa do umetne inteligence, ki bi lahko prevzela vajeti v človekovem vsakdanjiku, denimo, nadzor nad zdravstvenim stanjem posameznika ipd.Veliko vlogo bodo imeli roboti, ki bodo postali nepogrešljivi spremljevalci in asistenti stanovalcev; teh bo sprva 360, med katerimi bodo zaposleni v Toyoti in njihove družine, pozneje pa bodo dobrodošli tudi upokojenci in sodelavci projekta ter njihovi bližnji.Mesto seveda tudi gradijo roboti, arhitekturna zasnova je lesena oziroma tradicionalna japonska, a s skandinavskim pridihom, nad deli namreč bdi danski biro Bjarke Ingels group. Strehe bodo prekrivale sončne celice, ki bodo proizvajale dodatno energijo, sicer pa se bo mesto napajalo z vodikovimi gorivnimi celicami, sporočajo iz Toyote.V grobem ga bodo sestavljale tri vrste površin, in sicer območje, ki bo namenjeno hitrim vozilom, drugo bo umirjena cona za počasnejša in samovozeča vozila ter pešce, tretje območje pa bo v celoti namenjeno sprehajalcem. Pod mestom bo tekla podzemna cesta, namenjena prevozu blaga in mehanizaciji.Prototip mesta prihodnosti, kot mu pravijo, bo prepreden s senzorji, prek katerih bo potekal večidel komunikacije med prebivalci in izmenjave podatkov, cilj projekta pa je iskati trajnostne rešitve za naš planet, povedo snovalci pri Toyoti.