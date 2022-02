Osnovnošolska barčica čez ocean, plula je kar 462 dni

Pred dobrim letom je bila le zabaven projekt, izkazala pa se je za neverjeten dosežek. Osnovnošolci predmetne stopnje iz ameriškega New Hampshira so oktobra 2020 v širno morje spustili barčico, dolgo 180 centimetrov, in jo opremili s fotografijami, jesenskim listjem in želodom, nekaj spominskimi kovanci ter GPS-napravo, plovilo pa se je podalo kar čez ocean in se ustavilo na Norveškem!

Točno 462 dni pozneje ga je odkril prav tako osnovnošolec z otoka Smøla; skromna jadrnica je sicer precej zdelana in je na poti izgubila del premca in krme, pa tudi navigacijska oprema jo je pošteno skupila in je le še občasno oddajala signal; a nič ne de, kajti Rye Riptides, kot se imenuje plovilo, je opravila kar 15.000 kilometrov dolgo popotovanje, zdaj pa se ponosno razkazuje v norveški šoli.

Najditelj ​Karel Nuncic, ki jo je našel, se že veseli videoklica z vrstniki z druge strani luže, tam pa so hvaležni za izčrpno poročilo o stanju barčice. Kot so povedali učitelji iz New Hampshira, so bili učenci navdušeni nad projektom in so z veliko vnemo izdelovali plovilo, da je to prispelo na drug konec sveta, je zanje nepopisen uspeh.

Rye Riptides so spremljali mesece in mesece ter ploskali, ko se je oglasil GPS, in se držali za glavo, ko se je signal spet izgubil. Kar dolgo je tavala po širnem Atlantskem oceanu, potem pa se nekega dne na veliko veselje učencev približala obali Irske. Za plovilom se je potem izgubila vsaka sled, dokler se ni pojavilo na Norveškem.