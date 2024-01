Orožje kupujejo na spletni tržnici Alibaba: »Moja naloga je ubijanje Rusov«

Skoraj dve leti po ruski invaziji je Ukrajina opustila svojo ofenzivo. Zdaj uporablja strategijo aktivne obrambe, torej zadrževanje Rusov in občasnih protinapadov, medtem ko želi Moskva napredovati.

Ruske enote tako že štiri mesece poskušajo zavzeti vzhodnoukrajinsko vas Sinkivka in čeprav je na zemljevidu videti kot preprosta bitka, so Rusi malodušni. Ruska vojska vsakih nekaj dni napade Ukrajince, vendar jih Ukrajinci potisnejo nazaj in bežečo pehoto napadejo z droni, kar je za Ruse usodno. Ukrajinski operater drona Gleb Molčanov je za Guardian pokazal posnetek, ki ga je posnel nad bojiščem pri mestu Kupiansk, posnetki pa so grozljivi. V jarkih in zmrznjenih kotanjah je videti trupla, v bližini pa so zgoreli ostanki bojnih vozil BMP-1.

Ruski cilji, ki jih niso dosegli

Kremelj ima dva takojšnja cilja: eden je vrniti Kupiansk, drugi cilj pa je zavzeti mesto Avdiivka nedaleč od zasedenega regionalnega glavnega mesta Donecka. Moskva doslej na tem območju ni dosegla nobenega vojaškega cilja, a izgubila spektakularno število vojakov, tankov in opreme.

»To je vojna oklepnikov proti raketam, v tem trenutku rakete zmagujejo,« je dejal Molčanov. Dodal je, da je uporaba brezpilotnih letalnikov vrsta vojskovanja, zaradi katere je tradicionalna doktrina Nata postala zastarela. Droni kamikaze stanejo okoli 370 evrov za kos, kupujejo pa jih na kitajski spletni tržnici Alibaba, je razkril za Guardian. Povedal je tudi, da je njegova naloga kot operaterja drona ubijanje Rusov. »Ne bi smeli priti sem. Ni mi žal zanje,«.

