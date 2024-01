Iz parlamenta prišlo svarilo pred tretjo svetovno vojno

Predsednik ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je ob današnji 80. obletnici dne, ko je sovjetska Rdeča armada leta 1944 dokončno pregnala sile nacistične Nemčije iz okolice Leningrada, opozoril na nevarnost tretje svetovne vojne. Ob tem je dodal, da je fašistična ideologija postala norma za države članice zveze Nato.

Zahodne države, zlasti Nemčijo, je obtožil, da podpirajo politiko genocida v Ukrajini. »To je nevarna pot, ki bi lahko vodila v novo svetovno vojno,« je poudaril, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je svojo invazijo na Ukrajino večkrat zagovarjala z izjavami, da mora denacificirati sosednjo državo. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je invazijo primerjal z obrambo Sovjetske zveze pred nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni.

27. januarja 1944 je sovjetska Rdeča armada dokončno pregnala sile nacistične Nemčije iz okolice Leningrada in tako prekinila skoraj 900-dnevno obleganje mesta, danes znanega kot Sankt Peterburg. Šlo je za eno najdaljših in najbolj uničujočih obleganj v zgodovini, pa tudi za enega najhujših zločinov nemške vojske med drugo svetovno vojno, saj so Nemci nameravali prebivalce Leningrada izstradati, mesto pa zravnati z zemljo. Po podatkih zgodovinarjev je blokada terjala življenja približno 1,2 milijona ljudi.