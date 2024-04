Na Coinbase se je vrednost kovanca pepe povečala za 20 % – je dogeverse naslednji?

Mednarodna borza Coinbase je začela trgovati z dolgoročnimi terminskimi pogodbami Pepe. Ta poteza strankam zunaj ZDA omogoča, da se vključijo v trgovanje teh sredstev s finančno spodbudo.

To je povzročilo veliko razburjenja na področju memekovancev, saj vlagatelji hitijo z iskanjem naslednjega eksplozivnega žetona, ki bi lahko prinesel velike dobičke.

Analitiki in izkušeni strokovnjaki opozarjajo na obetavno priložnost, kot je trendovska nova predprodaja dogeversa ($DOGEVERSE).

Dogeverse ima potencial, da preseže velik vzpon pepeta

Mednarodna borza Coinbase je pred kratkim začela trgovati z dolgoročnimi terminskimi pogodbami Pepe, kar mednarodnim strankam omogoča trgovanje s finančno spodbudo.

Ta novost je bila sprejeta nadvse pozitivno, zlasti po uvedbi prejšnji torek, ko je pepe izstopal v kategoriji memekovancev.

Po predstavitvi je pepe doživel več kot 20-odstotni porast cen, v zadnjih dveh tednih pa se je zaradi navdušenja, ki je spremljalo objavo, zvišal za kar 40 %.

Pepe je od konca februarja poskočil za več kot 700 %, saj je na kriptotrgih zajel val norosti trgovanja z memekovanci. Vendar je po tem, ko je 14. marca dosegel vrh, doživel opazen padec, kar je vlagatelje spodbudilo k iskanju novih predprodaj, ki obljubljajo visoke donose.

Strokovnjaki v panogi trenutno menijo, da je dogeverse ($DOGEVERSE) najobetavnejši kovanec, ki pritegne veliko pozornosti zaradi svojega inovativnega pristopa k delovanju v več verigah blokov.

Spoznajte dogeverse: novi večverižni kovanec, ki ga je navdihnil Doge

Dogeverse se je pred kratkim začel prodajati in se hitro uveljavil v svetu kriptovalut. Dogeverse, ki je v ospredju inovacij, združuje priljubljeni meme »Doge« s funkcionalnostjo delovanja v več verigah blokov.

Dogeverse se razlikuje od tipičnih memekovancev, saj uporablja okvir več verig, ki žetonom $DOGEVERSE omogoča, da brez težav krmarijo po šestih glavnih verigah blokov: Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Base in Avalanche.

Ta inovativni pristop ponuja več prednosti, med drugim večjo prilagodljivost za imetnike žetonov. Omogoča enostaven prenos žetonov med omrežji, kar zmanjšuje stroške transakcij in povečuje udobje za uporabnike.

Maskota projekta Cosmo simbolizira enotnost in prilagodljivost ter kaže na možnost enostavnega preklapljanja med različnimi omrežji veriženja blokov.

Poleg tega je dogeverse prisoten na različnih verigah blokov. Uporabnikom omogoča sodelovanje s širšimi ekosistemi, s čimer širi svoj doseg in izkorišča različne značilnosti posameznih verig blokov.

Obiščite predprodajo dogeversa

Predprodaja dogeversa je dosegla 12 milijonov dolarjev in obljublja močno prihodnost

Vsi žetoni, namenjeni za prva dva kroga predprodaje, so bili razprodani, kar je preseglo pričakovanja ekipe, saj je bil prvi krog zaključen pred rokom. Zato je dogeverse dan prej prešel v drugo fazo predprodaje, v kateri načrtuje še pet krogov, ki naj bi se končali do 11. junija in v katerih bo razdeljenih skupno 200 milijard žetonov.

Načrt projekta vključuje morebitne uvrstitve na različne decentralizirane in centralizirane borze, vendar se trenutno osredotoča na zagotovitev mest na borzah CoinGecko in CoinMarketCap.

Kovanec ima možnost visokodonosnega vložka, saj ponuja letni donos nad 90 %. Od skupno 200 milijard žetonov je pomemben del rezerviran za predprodajo in nagrade za staking, da bi privabili vlagatelje.

Distribucijska strategija ekipe Dogeverse je zasnovana tako, da spodbuja trajnostno rast.

Z dodelitvijo 15 % celotne ponudbe oziroma 30 milijard žetonov za predprodajo je dogeverse v samo nekaj tednih uspešno zbral več kot 12 milijonov dolarjev s prodajo žetonov.

Dodatnih 10 % zaloge je v naslednjih dveh letih namenjenih za nagrade za staking, da bi spodbudili sodelovanje skupnosti in ohranitev imetnikov. Drugih 25 % pa je rezerviranih za financiranje prihodnjih projektov v ekosistemu dogeversa.

Po predprodaji bo 5 % celotne ponudbe namenjene zagotavljanju uvrstitev na borzo, dodatnih 10 % pa bo ohranjalo likvidnost na različnih platformah. Poleg tega je 10 % žetonov namenjenih za finančno podporo ekosistema, 25 % pa za spodbujanje trženjskih prizadevanj.

V predprodaji je bila udeležba izjemna. Prvi vlagatelji lahko pridobijo žetone $DOGEVERSE po ugodnem tečaju 0,0003 USD. Dogodek še naprej vzbuja veliko zanimanje, saj vlagatelji stremijo k potencialnim donosom.

Ker je cilj projekta hitro razprodati žetone v predprodaji, morajo ljubitelji kriptovalut nemudoma ukrepati in si zagotoviti svoje kovance, preden cena poskoči.

Ali lahko dogeverse sledi pepetu

Eden vodilnih memekovancev pepe je po uvrstitvi na Coinbase doživel velik vzpon. A preden se norija z memekovanci upočasni, je še vedno na voljo žeton, v katerega lahko investirate, preden bo doživel podobno rast.

Dogeverse, nov obraz na trgu memekovancev, želi preseči trenutne vodilne in se uvrstiti med najbolj donosne žetone leta 2024.

Ta projekt je zaradi močne tokenomike, predane skupnosti, in inovativne zmožnosti delovanja na več verigah blokov dobro pripravljen, da v bližnji prihodnosti prinese znatne donose.

Zdaj je pravi trenutek, da se vključite v predprodajo in si zagotovite najvišji dobiček, preden cena poskoči!

