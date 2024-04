V Portorožu pes do smrti pogrizel drugega psa

Policisti so v Portorožu obravnavali napad psa, ki je pogrizel drugega psa. Večji pes, pasme can corso, je nenadoma pritekel iz trgovine in napadel psa prijavitelja, ki ga je lastnik sprehajal na povodcu. Večji pes je manjšega, pasme Jack Russell terier, pogrizel tako močno, da je ta poginil. Policisti še zbirajo obvestila, poleg tega bodo obvestili tudi pristojni prekrškovni organ, saj poginuli pes ni bil cepljen.