Olga in Ivan v šoku: test DNK pokazal, da malček ni njun biološki sin

Olga in Ivan sta se dolgo časa neuspešno trudila za naraščaj, nato sta se odločila za postopek umetne oploditve. Na kliniki je spoznala tudi žensko, za katero meni, da bi lahko bila mati njenega otroka. »Izmenjali sva si nekaj besed, vendar se ne spomnim njenega imena. Povedala mi je, da so ji vzeli 10 jajčec, tako kot meni. Ponovno sva se srečali med oploditvijo in od takrat je nisem videla,« je povedala Olga.

Zakonski par je posumil, da otrok, ki ga je rodila Olga, pravzaprav ni njun, ko sta ugotovila, da ima mali Denis krvno skupino A, kar je bilo nemogoče glede na to, da ima mati krvno skupino B, njen mož pa 0. Test DNK je pokazal, da malček ni njun biološki sin, kar jima je življenje postavilo na glavo.



»Bila sem v globokem stanju šoka in panike. Cel dan sem jokala, a nikomur nisem mogla povedati razloga. Dejali so nama, da nobeden od naju ni biološki starš otroka,« je povedala Olga, ki hkrati poudarja, da se nikoli ne bo odrekla svojemu dveletnemu Denisu, tudi če najde družino, ki verjetno vzgaja njenega otroka. »Lahko bi se edino spoznali, zbližali in občasno videvali,« še pravi Olga.



