Ogromno zlorabljenih mladoletnikov v cerkvenih ustanovah, med njimi šokanten delež moških

Vendar naj to ne bi bila končna številka. Časnik El Pais je poročal, da se število nanaša le na primere, za katere je Cerkev izvedela po ustanovitvi posebnih uradov za prijavo leta 2019. O tem, koliko primerov jim je bilo znanih že prej, molčijo.

Poročilo so predstavili pri Španski škofovski konferenci. »Danes ni dan, ko bi bili lahko zadovoljni sami s seboj. Domnevamo, da so člani te Cerkve škodovali drugim članom v vsej njihovi ranljivosti in nedolžnosti. Čutimo bolečino in sram, in danes je dan, ko prepoznamo pot, ki jo moramo še prehoditi, da bi odpravili breme spolne zlorabe v španski Katoliški cerkvi,« je ob predstavitvi poročila dejal generalni sekretar Španske škofovske konference Cesar Garcia Magan.

728 članov španske Cerkve je med letoma 1945 in 2022 spolno zlorabilo najmanj 927 mladoletnikov.

Spolne zlorabe otrok v španski Cerkvi je začel leta 2018 raziskovati časnik El Pais. Ker od Katoliške cerkve ni dobil uradnih podatkov, je dal žrtvam možnost, da svoj primer prijavijo prek spleta. Do zdaj je to možnost izkoristilo 1957 ljudi.

Glede na poročilo je bilo 99 odstotkov storilcev moških, med žrtvami pa je skoraj 83 odstotkov moških. Od 728 storilcev je bilo 378 duhovnikov, ostali so bili pripadniki reda brez duhovniškega posvečenja ali laiki. Živih je le še dobra tretjina storilcev, 80 odstotkov primerov spolnih zlorab je bilo storjenih pred letom 2000.