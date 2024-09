Ogromni pingvin navdušuje

Družbena omrežja imajo novo živalsko zvezdo iz Avstralije, debelušnega pingvina Pesta, ki je pri svojih devetih mesecih že prerasel rejniške starše. Kraljevi pingvin Pesto iz melbournskega akvarija Sea Life preseneča obiskovalce od blizu in daleč, zaradi družbenih omrežij pa lahko v njegovih vragolijah uživajo ljudje z vsega sveta. Že zgolj zaradi svojih 22 kilogramov in pol ter velike kosmate postave je Pesto postal prava zvezda, saj vidno izstopa iz množice drugih kraljevih pingvinov, ki veljajo za drugo največjo vrsto teh ptic na svetu.

»Moj bog, ta pa je res ogromen,« je zapisala ena od uporabnic pod nedavni posnetek, na katerem rjavi kosmatinec Pesto stopiclja za precej manjšim pingvinom. »Ukradel je moje srce,« pa je zapisala druga uporabnica.

Pesto je večji od biološkega očeta in rejniških staršev. FOTO: Sea Life Melbourne

Ima dober apetit

Pingvin že zdaj velja za največjega v akvariju, ki se je odprl leta 2000. Za to naj bi bila kriva predvsem kombinacija genetike in dobrega apetita, saj poje do 30 rib na dan.

Ko je Pesto konec januarja s svojimi 200 grami pokukal na svet, verjetno niso pričakovali, da se bo razvil v takšnega krepkega mladiča. Ob omenjenih 22,5 kilograma je visok 90 centimetrov in je že prerasel svojega biološkega očeta. Pesta sicer vzgajajo rejniški starši Tango in Hudson, ki imata po le 12 kilogramov.

Za zdaj ni bojazni, da bo Pesto vse življenje imel prekomerno težo. V prihodnjih mesecih bo namreč izgubil rjavo perje, ki je značilno za mladiče, in zasijal v črno-beli podobi. S preobrazbo bo glede na pričakovanja strokovnjakov izgubil tudi nekaj kilogramov.