Ogromna ognjena krogla nad ruskim mestom, eksplozija povzročila potres: »Kaj delate? Razneslo je hiše!« (VIDEO)

Močan ukrajinski napad z več kot 100 brezpilotnimi letali na rusko skladišče orožja v regiji Tver v Rusiji je povzročil tako močno eksplozijo, da je povzročil tudi potres z močjo 2,3 stopnje po Richterjevi lestvici.

Ob tem so morali prebivalce evakuirati iz domov. Po družbenih omrežjih krožijo še vedno nepotrjeni posnetki ogromne ognjene krogle, ki razsvetljuje nočno nebo, in več detonacij, slišanih z druge strani jezera, ki se nahaja 380 kilometrov zahodno od Moskve. O tem, kako močna je bila eksplozija, govori tudi podatek, da so Nasini sateliti zaznali intenzivno emisijo toplotne energije s področja, velikega 14 kvadratnih kilometrov.

»Sovražnik je zadel skladišče orožja na območju Toropec. Vse, kar lahko gori, gori,« je navedel Yuriy Podoljaka, proruski vojaški bloger.

Uradna Moskva molči, prebivalci pravijo, da so razmere grozne

Uradne ruske oblasti ničesar od tega niso priznale ali potrdile, le guverner Tverske regije izjavil, da je bil ukrajinski dron sestreljen, nato pa je izbruhnil požar, nekaj prebivalcev pa so evakuirali.

Glede na molk ruskih oblasti novica o tej veliki eksploziji pa na ruskih družbenih omrežij prebivalci pišejo, da je tam groza. Po drugi strani pa Rusi iz drugih delov države pišejo jezna sporočila: »Zakaj niso bile rakete pod zemljo? Kaj počnete? V Kudinu je razneslo hiše! Zakaj gori gozd in nikogar ni ... Kakšna malomarnost!« je zapisala ena ženska