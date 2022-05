Oglasil se je Nenad Periš: mnogi jokali, ko so slišali to (VIDEO)

Nenad Periš, oče pogrešanega Splitčana Mateja Periša, ki se je pred časom vrnil iz Beograda nazaj v Split, se skuša vrniti v vsakdanje življenje, kolikor je to mogoče, pišejo tudi mediji. Redko se oglaša na družbenih omrežjih, a včeraj je na facebooku delil pesem Oliverja Dragojevića Galeb i ja (Galeb in jaz).

Gre za izjemno čustveno pesem, uporabniki facebooka pa so v njej našli povezavo z Matejem in so prepričani, da je Nenad pesem posvetil prav svojemu izgubljenemu sinu. Mnogi so delili čustvene komentarje solz, src, molitev in očetu pošiljali upajoče komentarje, da bi Mateja čimprej našli in da bi se vrnil v objem staršev.

Besedilo pesmi je ganljivo in ga v originalu zapisujemo spodaj:

Lipo mi je, lipo mi je

Na laini suvoj leat

Na osami blizu mora

Nad puèinom tebe gledat

-A-a-a-a-a-a-aaa, moj galebe...

Tebe gledat, s tobom letit

Povrh svega nimat straja

I prkosit svakoj buri

I neveri èa se valja

A-a-a-a-a-a-a-aaa, moj galebe

Èa se valja u svom bisu

Da i more vrije, pini

Bit' gospodar usrid svega

Ivo klicat u visini

U visini kada sunce

Bez pristanka zemlji sije

I da nita na tom nebu

I na moru bisno nije

E-e-e-e-e-e-e-eee, moj galebe...

Bisno nije dokle krila

Tebe nose kud god elis

Pa neveri oli suncu

Ti se ruga i veseli

Na osami blizu mora

Dok se sunce zemlji smije

Sluam tebe kako klièe

Lipo li je, lipo li je

Moj galebe...