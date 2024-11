Odkrita zarota: Iran pred volitvami naročil Trumpov atentat?

Ministrstvo za pravosodje ZDA je sporočilo, da je vložilo obtožnico proti afganistanskemu državljanu, ki je ameriškim preiskovalcem povedal, da mu je član iranske revolucionarne garde naročil, naj načrtuje atentat na Donalda Trumpa, navaja Associated Press.

Verjeli, da bo Trump izgubil

Agenti Zveznega preiskovalnega urada (FBI) so za ta načrt izvedeli, ko so zaslišali Farhada Shakerija, Afganistanca, ki je bil osumljen, da je v službi vlade Islamske republike Iran. Ministrstvo je še sporočilo, da je Shakeri policijo obvestil, da je 7. oktobra dobil ukaz za načrtovanje Trumpovega atentata, poroča Reuters. Shakeri je preiskovalcem še povedal, da če ne bi pripravili načrta v tem časovnem okviru, bi počakali do predsedniških volitev, ker so verjeli, da bo Trump izgubil. Shakeri je sicer na prostosti, saj so ga izgnali iz države zaradi ropa.

Aretirali so še dva moška, ​​ki naj bi sodelovala pri drugih poskusih atentata. Med njimi je tudi ugleden iransko-ameriški novinar. Trumpa so o pripravah na atentat ameriški obveščevalci obvestili takoj, ko so za to izvedeli, poroča televizija CNN.

»Na svetu ni veliko akterjev, ki predstavljajo tako resno grožnjo nacionalni varnosti ZDA, kot je Iran. Pravosodno ministrstvo je obtožilo sodelavca iranskega režima, ki je imel nalogo usmerjanja omrežja za atentate na tarče, med katerimi je bil tudi Donald Trump,« je sporočil pravosodni minister Merrick Garland.

Ameriški obveščevalci in organi pregona so bili že od leta 2020, ko je Trump ukazal usmrtitev generala revolucionarne garde Kasema Solejmanija v Iraku, pozorni na morebitno iransko maščevanje, še navaja CNN.