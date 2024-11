Odkrili zadnja vrata pekla

Pod več stoletij staro cerkvijo so našli predore, za katere je starodavna zapoteška civilizacija verjela, da predstavljajo vhod v podzemlje, piše britanski časnik Daily Mail. Najdišče Mitla na jugu Mehike je znano kot Mesto mrtvih, saj naj bi šlo za kraj, povezan z zapoteškim bogom smrti Pitaom Bezelo.

Španci so v 16. stoletju mesto zravnali s tlemi, na kraju zapoteškega templja pa postavili cerkev. Duhovnik Francisco de Burgoa, ki je deloval v 17. stoletju, je v svojem besedilu Geografica Descripción zapisal, da je pod mestom ogromen sistem jam, poimenoval ga je zadnja vrata pekla. Uporabljali naj bi jih Zapoteki, arheologi pa so jih dolgo iskali brez uspeha. Šele pred kratkim jim je uspelo odkriti vrsto skrivnostnih prostorov in predorov pod mestom.

Arheologi odkrivajo nove skrivnosti Zapotekov. Na sliki žara z najdišča Atzompa v Oaxaci. FOTO: Jorge Luis Plata/Reuters

»Nekateri predori in komore segajo do globine več kot 15 metrov, ponekod so globoki tudi 30 metrov, torej do največje globine, ki jo z instrumenti lahko zaznamo. Komora pod cerkvijo sv. Pavla apostola je dolga približno 15 metrov in široka 10 metrov,« je pojasnil vodja raziskave Marco Vigato.

Če so to rovi, o katerih pripovedujejo legende, morda v njih ležijo kralji Zapotekov, o katerih je pisal de Burgoa. Za grobnicami naj bi ležala temačna grozljiva soba, kamor so Zapoteki metali trupla žrtev velikih gospodov in poglavarjev.

»Naravne jame na območju Mitle so ljudje naseljevali in delno spreminjali že tisočletja. Najzgodnejši dokazi o kmetijstvu na tem območju segajo v čas pred skoraj 10.000 leti. Predore so morda ustvarili Zapoteki, lahko pa so tudi veliko starejši,« pravi Vigato.