Odkrili novi podtip omikrona, v mednarodnih bazah podatkov ga ni

Kitajska danes poroča o več kot 13.000 novih okužbah z novim koronavirusom v državi. Zdravstveni delavci na območju Šanghaja sumijo na novi podtip omikrona, ki ga doslej še ni v kitajskih ali mednarodnih bazah podatkov. Uradniki v mestu Sužov zahodno od Šanghaja so zaznali mutacijo različice novega koronavirusa omikron, ki je še ni v lokalnih ali mednarodnih bazah podatkov. »To pomeni, da je bila lokalno odkrita nova različica omikrona,« je dejal namestnik direktorja centra za nadzor in preprečevanje bolezni v Sužovi Žang Džun.

Največ okuženih od sredine februarja 2020

Kitajska, ki ima 1,4 milijarde prebivalcev, je danes po podatkih tamkajšnje državne komisije za zdravje zabeležila 13.146 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od sredine februarja 2020. Večina primerov, 11.691, je asimptomatskih, zabeležili tudi niso nobene smrtne žrtve zaradi covida 19. Skoraj 70 odstotkov novih okužb je v Šanghaju, kjer izvajajo množično testiranje prebivalstva. Ulice tega mesta danes ostajajo prazne, saj 25 milijonov prebivalcev ostaja v režimu strogega zaprtja.

Kakšno je stanje pri nas? V soboto so v 677 PCR-testih in 4050 hitrih antigenskih testih potrdili 899 okužb z novim koronavirusom. V Sloveniji je aktivnih 36.740 primerov okužb, kar je 613 manj kot dan prej. Sedemdnevno število potrjenih primerov še naprej upada. V soboto so sicer potrdili 1459 okužb manj kot v petek in 1107 manj kot minulo soboto. Sedemdnevno število potrjenih primerov še naprej upada in znaša 2390, kar je za 63 manj kot dan prej. Upadlo je tudi število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, ki trenutno znaša 1740, kar je 30 manj kot dan prej. Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 cepljenih 1.264.693 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.247 ljudi.

Zaprtje mesta

Prebivalci Šanghaja dom zapustijo le zaradi testiranja na novi koronavirus. Po mestu so športne stadione in sejemske prostore preuredili v izolacijske centre za okužene, v vsakem je po več tisoč postelj.

V mestu se krepi nezadovoljstvo prebivalcev, saj naj bi zaprtja po prvotnih napovedih trajala le nekaj dni, a se zdaj podaljšujejo, oblasti pa so napovedale nove kroge testiranj. Starše skrbi grožnja, da bodo v primeru pozitivnega testa ločeni od otrok, mnogi opozarjajo na omejen dostop do hrane in prepoved sprehajanja psov. Na spletnih omrežjih se pojavljajo tudi pritožbe na račun slabih higienskih razmer v izolacijskih centrih.

Kitajska politika ničelne tolerance do okužb je v zadnjih tednih pod izjemnim pritiskom, saj se virus širi po državi. Do marca je Kitajska dnevno število novih odkritih primerov uspešno držala na ravni dvomestnih ali trimestnih številk z ostrimi lokaliziranimi zaprtji, množičnim testiranjem in omejitvami potovanj. A v zadnjih tednih je število novih primerov naraslo na več tisoč dnevno. Danes je sicer v režimu zaprtja pristalo še 1,5 milijona prebivalcev mesta Bajčeng na severovzhodu Kitajske.

Prizadete bodo lahko globalne dobavne verige

Ob obisku Šanghaja v soboto je kitajski namestnik premierja Sun Čunlan poudaril neomajno vztrajanje oblasti pri trenutni epidemiološki strategiji. Bi pa omejitveni ukrepi v Šanghaju lahko prizadeli tudi globalne dobavne verige. Pomorski velikan Maersk je že opozoril, da so mnogi logistični centri v mestu zaprti, verjetno pa bo močno prizadet tudi cestni prevoz tovora.