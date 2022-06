Odhajate na Hrvaško? Rezervoar raje napolnite doma

Hrvaška vlada je na današnji izredni seji določila nove cene goriva, ki bodo izjemoma začele veljati v sredo, ne v torek. Nova cena bencina bo 13,50 kune (1,79 evra) na liter, cena dizla pa 13,08 kune (1,74 evra). Cene pogonskega goriva se bodo odslej spreminjale na vsaka dva tedna, ne vsak teden, je še sporočil hrvaški premier Andrej Plenković.

»Ocenili smo, da je za državljane primernejše, če se cene spreminjajo vsaka dva tedna,« je po seji vlade dejal Plenković in dodal, da se je vlada odločila za vnovično znižanje trošarin in trgovske marže.

Trošarine so znižali za dodatnih 0,40 kune (0,03 evra) za bencin in za dodatnih 0,20 kune (0,05 evra) za dizel. Najvišjo maržo so znižali za 0,10 kune in zdaj tako za bencin kot za dizel znaša 0,65 kune (0,09 evra) na liter.

Novi ukrep bo veljal 30 dni, nato bo vlada znova ocenila stanje

Vlada je trošarine na dizelsko in bencinsko gorivo znižala že v začetku marca. Te so po sprejetju ukrepa znašale 0,20 kune na liter dizla in 0,40 kune na liter bencina. Takrat je vlada zamrznila tudi trgovsko maržo, in sicer na 0,75 kune (0,10 evra) na liter goriva.

Brez novih ukrepov vlade bi cena dizla na Hrvaškem od tega tedna znašala 15,80 kune (2,10 evra), cena bencina pa 15,78 kune za liter.

»Vse to se dogaja zaradi brutalne invazije Rusije na Ukrajino. Vsi ti ukrepi, ki smo jih sprejeli nazadnje, pomenijo 114 kun (15,16 evra) manj stroškov na 50-litrski rezervoar bencina in 136 kun (18,08 evra) manj za dizel,« je povedal Plenković in napovedal, da bo vlada posredovala, dokler bo potrebno.