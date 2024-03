Ko starejšo občanko vprašajo, kaj je najbolj neumno darilo za dan žena ... (VIDEO)

Ob mednarodnem dnevu žensk je po družbenih omrežjih zakrožil posnetek iz Novega Sada, na katerem novinarka mimoidočim postavlja vprašanja o dnevu žena.

Tako je ženske vprašala, katera so najboljša in najslabša darila, ki so jih prejele, nekateri odgovori pa so tako nasmejali gledalce, da je posnetek na TikToku zbral več kot 800.000 ogledov.

Med odgovori, ki so najbolj nasmejali občinstvo, je tudi odgovor starejše gospe, ki je na vprašanje: »Katero je najbolj neumno darilo, ki ste ga prejeli?« odgovorila, da so vsa moževa darila neumnost.