Ne boste verjeli, katero pesem je Pirc Musarjeva zapela za dan žena (VIDEO)

»Čeprav smo skozi leta prizadevanj feminističnih gibanj priča napredku in premikom k pravičnejši družbi, od pozivov k enakopravnosti žensk pri delu, volilni pravici in odločanju o splavu, je še vedno ali zopet ključnega pomena, da se zavzemamo za pravice in dostojanstvo žensk. Vsak dan, ne le za 8. marec,« je izpostavila Pirc Musar.

»Ledena« je dvaindvajseti single slovenske rock skupine Siddharta iz leta 2015. Glasbo in besedilo je napisal Tomi Meglič. 27. maja 2015 je izšla kot prvi single z njihovega šestega studijskega albuma, Infra.

Kot pa navaja 24ur, je predsednica republike tudi zapela in sicer pesem Ledena skupine Siddharta. Spomnimo, Nataša Pirc Musar je svoje pevske sposobnosti pokazala že ob nedavni obletnici ruske invazije na Ukrajino.