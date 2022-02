Oče pogrešanega Mateja zajokal, ko so našli Alekso: Vesel sem

»Hvala bogu, da ste našli otroka. Naj slavijo ljubezen in zdravje ter naj živijo v objemu do konca,« je v čustveni izjavi za srbski portal Telegraf povedal Nenad Periš, oče pogrešanega Splitčana Mateja Periša, ki je v Beogradu izginil 30. decembra. Periš se je tako odzval na novico, da so našli pogrešanega 21-letnega Alekso Stankovića, ki je bil pogrešan sočasno s njegovim sinom Matejem.

Kot je povedal Periš, je izjemno vesel, da je ena mama našla svojega otroka.

Aleksa, ki je iz Kruševca, je policistom povedal, da je mami rekel, da gre od hiše in da je odšel prostovoljno. Najel je stanovanje v Beogradu in nameraval odpotovati v Kanado, a se v mesecu dni ni nikomur javil, piše Telegraf.

Fanta so policisti izsledili v enem od stanovanj v Beogradu. Njegovo zdravstveno stanje je bilo dobro in stabilno.

Aleksa je bil pogrešan od 28. decembra. S seboj je vzel vse svoje diplome, potrdila in dokumente, zaradi česar je mama pomislila, da je šel v tujino in mu je nekdo ponudil službo, saj je odličen poznavalec računalništva. Kot pravi, je mami pustil elektronsko sporočilo, da odhaja v tujino, da mu neko podjetje nudi službo, plačo, vizo, bivanje in da je zanj poskrbljeno.