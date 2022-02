Novi zaplet v Matejevi zgodbi: zaradi tehničnih težav policija ostala brez ključnih podatkov

Več kot enomesečno iskanje Mateja Periša še vedno ni dalo odgovora na vprašanje, kaj se je zgodilo s 27-letnim Splitčanom na silvestrski predvečer. Kot piše portal Jutarnji list, so tehnične težave krive, da preiskovalci ne pridejo do nekaterih ključnih podatkov. Predpostavljajo, da bi policija, opremljena s temi informacijami, lažje našla Matejev telefon.

Tega jim je zadnjič uspelo locirati na Velikem vojnem otoku ob izlivu reke Save v Donavo. Tam naj bi se nahajal dve uri in pol po tem, ko je zapustil beograjski klub, v katerem je žuriral z družbo. Časovno je to tudi po tem, ko je, kot kaže posnetek, odšel proti reki Savi in tudi v vodo. Preiskovalci se ukvarjajo tudi z uganko, kako je lahko telefon oddajal signal dve uri po tem, ko je mladenič bil v vodi. Da bi telefon deloval, če bi ležal v vodi, je nemogoče, so potrdili tudi pri proizvajalcu telefona. To za nekatere vzbuja upe, da Matej ne leži na dnu reke, ampak je še živ. V to vsekakor upa njegov oče, ki pravi, da ne bo zapustil Beograda, dokler ne najde Mateja, živega ali mrtvega.

