Obamove superge na dražbi

20 tisočakov za predsedniško obutev.

Bi odšteli 20 tisočakov za superge? Morda, če bi vaša denarnica pokala po šivih in bi se vam ponudila priložnost, da nosite prav takšno obutev, kakršno je imel na košarkarskem parketu nekdanji predsednik ZDA.Nike je leta 2009 izdelal le dva para prav posebnih superg v čast, sicer navdušenemu košarkarju. En par je v dar prejel 44. ameriški predsednik (in ga menda tudi ponosno nosil), drugega pa je proizvajalec športne opreme shranil in zdaj, po dvanajstih letih, ponudil radovedni ter premožni javnosti na svoji spletni strani, in sicer za dobrih 20.000 evrov. Superge so izdelane po modelu 2008, s katerimi je ameriška ekipa nastopila na poletnih olimpijskih igrah v Pekingu, predsedniška različica pa je bogata s simboliko: številkama 44, ki se nanaša na Obamovo predsednikovanje, in 1776, ki označuje letnico ameriške neodvisnosti, ter predsedniškim pečatom.Številka superge je zajetnih 46,5, tako je ponudba prav zares primerna za zagrizene košarkarje, kakršen je tudi nekdanji ameriški predsednik, ki je uspešno tekmoval med svojimi dijaškimi in študentskimi dnevi, z Nikom pa je sodeloval pri številnih dobrodelnih kampanjah. Proizvajalec zagotavlja, da obutev nikoli ni bila nošena, vseh dvanajst let od izdelave pa ustrezno hranjena.