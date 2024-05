Smrt desetletnika zaradi ustrahovanja

Na stotine ljudi, med katerimi je bila dolga kolona motoristov, se je v Greenfieldu v ameriški zvezni državi Indiana prišlo poslovit od 10-letnega fantka, ki je storil samomor zaradi grozljivega ustrahovanja nekaj njegovih vrstnikov v šoli. Fantkovi starši so prepričani, da so njihovega najmlajšega otroka napadli, ker je nosil očala in zobni aparat.

Sammy Teusche je hodil v četrti razred osnovne šole v Greenfieldu, vendar je bil po pripovedovanju njegovih staršev vedno bolj prestrašen. Kot sta dejala Nichole in Sam Teusche, se je nadlegovanje začelo pred enim letom, ko so ga začeli sošolci neusmiljeno zafrkavati in so ga na šolskem avtobusu celo surovo pretepli in mu zbili očala na tla ter jih razbili.

Zakonca Teusche sta lokalnim medijem tudi povedala, da sta se vsaj dvajsetkrat pritožila na šoli zaradi ustrahovanja njunega sina, vendar brez uspeha. Kot pravita, na šoli niso naredili nič, da bi zaščitili njunega sina, postajalo je vse hujše. Vrhunec je ustrahovanje doseglo prejšnji teden, ko so ga napadli v šolski kopalnici, nato si ni več upal hoditi v šolo. Mama Nicole je prepričana, da si je njen sin prav zaradi tega vzel življenje.

Po besedah staršev na šoli niso naredili nič.

Nadzornik šolskega okrožja dr. Harold Olin je njune obtožbe zavrnil in zatrdil, da na šoli niso prejeli nobene prijave ustrahovanja, ne od staršev, ne od otroka.

Na pogrebu ubogega fantka se je zbralo ogromno ljudi, tudi pretreseni in objokani Sammyjevi vrstniki, na hrumečih motorjih pa je dečka na njegovi poslednji poti pospremilo več kot sto motoristov, ki so sledili pogrebnemu sprevodu na jeklenih konjičkih.