Poskočni pokazali novost, ki so jo posvetili vsem mamam (VIDEO)

Zgodba z Rokom Piletičem in Poskočnimi se je zapisala na skupnem kofetkanju, med katerim je Rok poskočnima Martinu in Lovru pokazal besedilo pesmi Mama neki ma. »Takoj smo vedeli, da ta pesem »neki ma«. Na snemanju videospota smo se noro zabavali, naš novi pevec Nick Domeson, ki je prvič snemal z nami, pa se je izkazal ne le kot vrhunski pevec, temveč tudi kot vrhunski igralec,« pravijo Martin Juhart, Lovro Sadek, Jože Kotnik, Nejc Tratnjek in Dejan Korenak, ki se je skupini prav tako pridružil nedavno. Z dvema novima članoma so tako posneli prvo pesem Mama neki ma, ki je zabavna, posvetili pa so jo vsem mamam.

Dejan Korenak in Nick Domes sta nova člana Poskočnih. FOTO: arhiv skupine

»Ni pomembno, od kod prihaja in koliko je stara, vsaka mama te očara. Mama iz fanta naredi moškega in mame imajo super moč, da slabo spremenijo v dobro. Mame so zares čarobne,« pravijo fantje, ki že komaj čakajo, da se začno gasilske veselice, na katerih bodo razdajali pozitivno energijo med ljudi in z njimi žurirali do jutra.

Tokrat se je pod melodijo in besedilo pesmi, kot rečeno, podpisal znani koroški glasbenik Rok Piletič, priredba je delo Martina Juharta. Posneli so jo v studiu Tadeja Miheliča. V videospotu vidimo tudi kar precej igralcev: Lucijo, Katjo, Magdaleno, Vesno, Franca, Marijo, Blaža in Tadeja.

V prenovljeni zasedbi FOTO: arhiv skupine

Poskočnim se je novi pevec Nick pridružil marca, ko se je ravno začela pomlad. Kot so zapisali, je to čas za nove začetke, kar se je po slovesu pevca in klarinetista Dejana Goloba s prihodom Nicka izrazilo tudi pri njih.

»Spremembe prinašajo veliko veselja. Poleg Nicka smo se razveselili tudi Dejana Korenaka. Z njunim prihodom smo namreč osvežili in pomladili svoje vrste. Z razširjeno ekipo bomo na odru še bolj kakovostni, še bolj poskočni in bomo še naprej ustvarjali glasbene užitke, ki nam bodo prinesli veliko veselja. Poskočni vedno postavljamo v ospredje vrednote, kot so delo, prijateljstvo in spoštovanje. To so temelji, na katerih gradimo tako našo glasbo kot tudi odnose, tako znotraj skupine kot tudi s svojimi oboževalci,« pravijo fantje, ki so se z novima članoma takoj lotili dela in začeli snemati nove pesmi.