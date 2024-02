Oba predsedniška kandidata sta se odrezala slabše kot pričakovano

Demokrat Joe Biden in republikanec Donald Trump sta v skladu z napovedmi v Michiganu brez težav osvojila zmago na volitvah za predsedniškega kandidata znotraj svojih strank, vendar so izidi obema napovedali nekaj težav. Bidnu je glasove odnesla njegova podpora Izraelu, Trump pa se je kljub visoki zmagi odrezal slabše od pričakovanj.

Ameriške televizije so oba zmagovalca razglasile nemudoma po zaprtju volišč, po 80 odstotkih preštetih glasov pa nekdanji predsednik ZDA Donald Trump pri republikancih trenutno vodi pred nekdanjo guvernerko Južne Karoline Nikki Haley z 68 odstotki glasov proti manj kot 27.

Republikanska predsedniška kandidatka Nikki Haley. FOTO: Chet Strange Getty Images Via Afp

Trenutni predsednik Biden je medtem po nekaj več kot 70 odstotkih preštetih glasov zabeležil 81-odstotno podporo volivcev. Aktivistka Marianne Williamson je dobila okrog tri odstotke glasov, demokratski kongresnik iz Minnesote Dean Phillips pa 2,8 odstotka.

Mnogi so jezni na Bidenovo podporo Izraelu

Za Bidna protikandidata nista predstavljala težave, je pa kar 13 odstotkov glasov pripadlo posebni kategoriji "nezavezanih". To je bil napovedan protestni glas Američanov arabskega izvora in drugih nasprotnikov vojne v Gazi, ki so jezni na predsednika ZDA zaradi podpore Izraelu.

Pobudniki tovrstnega opozorila Bidnu so upali, da bodo dobili vsaj deset odstotkov glasov udeležencev demokratskih strankarskih volitev, kar je bila razlika, s katero je Trump leta 2016 v Michiganu na predsedniških volitvah premagal Hillary Clinton.

Trumpova konkurentka na volitvah leta 2016, Hillary Clinton. FOTO: Mike Blake Reuters Pictures

Dobili so jih še več od pričakovanj in s tem Bidna opozorili, da brez njihovih glasov novembra morda ne bo zmogel premagati Trumpa v Michiganu, kar bi ga lahko kasneje celo stalo drugega predsedniškega mandata.

Volitve in zborovanja vse do sredine poletja

Trumpova zmaga nad Nikki Haley medtem ni bila vprašljiva, vendar se je tudi v Michiganu odrezal malce slabše od napovedi anket, podobno kot prej v Iowi, New Hampshiru in Južni Karolini. Številni volivci, ki podpirajo Haley, so ob tem kategorično odrekli podporo Trumpu.

Demokratske in republikanske strankarske volitve in zborovanja se bodo nadaljevala do konvencij obeh strank. Republikanci jo bodo imeli julija v Milwaukeeju, demokrati pa avgusta v Chicagu.

Za republikance bo tekma odločena po 5. marcu, ko bodo na t. i. super torek glasovali volivci v 17 državah in ozemljih naenkrat. Haley je po porazu v Južni Karolini dejala, da bo do takrat vztrajala. Za demokrate pa je bila tekma odločena aprila lani, ko je Biden oznanil odločitev, da se bo potegoval za drugi mandat.