Ob hrvaški obali opazili nekaj zastrašujočega: posnetek se širi kot požar, ljudje prestrašeni (VIDEO)

Ob obali Istre so 12. marca posneli morskega psa orjaka (Cetorhinus maximus), drugo največjo vrsto rib na svetu. Od njega je večji samo kitovec. Sicer gre za neškodljivo žival, posnel pa jo je Dino Deronjić in bližnje srečanje delil na facebooku. Bil je blizu mesta Raša, ko je opazil gibanje pod ladjo, izvlekel telefon in posnel morsko pošast, poroča hrvaški portal 24sata.

Ta vrsta morskega psa živi v Jadranskem morju že od 18. stoletja, je zaščitena, ljudje pa jo lahko od časa do časa vidijo v bližini obale. Premika se počasi, hrani se s planktonom in ne predstavlja nevarnosti za plavalce.

Vendar ti podatki niso pomirili nekaterih bralcev, ki jih je prestrašila misel, da bi se kaj takega pojavilo ob njih med plavanjem. »Ko to vidiš v živo, mislim, da nikoli v življenju več ne greš dlje kot 100 metrov od obale,« je zapisal en komentator, drugi pa so se pošalili, da se morski pes orjak že pripravlja na turistično sezono in na sprejem gostov.