Novoletna zabava v švicarskih Alpah stane skoraj 2000 evrov

Silvestrski večer mora biti nekaj posebnega, zato ni nič čudnega, da si ga tisti, ki lahko sežejo zares globoko v žep, radi omislijo na kateri od najprestižnejših lokacij na svetu.

Eno najbolj imenitnih novoletnih zabav, kar se jih je mogoče udeležiti na prelomu iz starega v novo leto, prirejajo v enem najdražjih hotelov na svetu, hotelu Jumeirah Burj Al Arab v Dubaju. Za 1800 evrov na osebo se bodo gostje zabavali ob glasbi iz 90. let z nekaterimi originalnimi slavnimi izvajalci ter se sladkali s pethodno večerjo, ki jo bo pripravila z Michelinovo zvezdico nagrajena kuharska ekipa. Večerne obleke in smokingi so obvezni.

Brbončice bodo vriskale od veselja ob šesthodnem meniju z ostrigami, jastogom, tartufi in kaviarjem.

Precej ceneje, »samo« 650 evrov na osebo, vas bo stalo silvestrovanje v canskem hotelu Grand Hyatt Martinez. Ušesa bosta razvajali harfistka in violinistka, brbončice pa bodo vriskale od veselja ob šesthodnem meniju z vsemi najbolj ekskluzivnimi specialitetami tega sveta – ostrigami, jastogom, tartufi in kaviarjem. Glavni jedi bosta poširani zobatec z limonsko travo ter tun v slogu Rossini.

Prefinjeno, a drago

Pričakati novo leto v zasneženi koči v hribih so sanje marsikoga, na posebno prefinjen način pa sanje uresničujejo v hotelu The Alpina Gstaad v švicarskih Alpah. Za 1919 evrov obljubljajo prefinjen aperitiv, bogat bife z najboljšimi lokalnimi in mednarodnimi jedmi, živahno živo glasbo in edinstveni žur po polnoči.

V idilični vasici Gstaad bodo silvestrovali tisti z najglobljimi žepi. FOTO: Xbrchx/Getty Images

Tisti, ki jih bolj kakor sneg, privlačita sonce in morje, bodo novo leto pričakali v Soneva Secret na Maldivih, kjer bodo spali v vili z bazenom. V počitniškem kompleksu se bodo od starega leta poslovili pod milim nebom ter ob izbranih jedeh, ki jih bodo pripravili chefi na otoku daleč stran od preostalega sveta.

Cena ponudbe je odvisna od zahtevnosti gostov, vsekakor pa za manj kot povprečno slovensko plačo takšnega novoletnega večera na otočju v Indijskem oceanu ne boste doživeli.