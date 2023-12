Novi udarec Rusom: ukrajinske sile na Krimu zadele rusko bojno ladjo

Ukrajinske letalske sile so po lastnih navedbah uničile bojno ladjo ruske črnomorske flote na zasedenem polotoku Krim. Na območju pristanišča naj bi odjeknilo več eksplozij, izbruhnil je tudi požar. Umrl je najmanj en človek. Moskva je napad potrdila, a ni razkrila obsežnosti škode, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Amfibijskodesantno ladjo Novočerkask so ukrajinske sile zadele z manevrirnimi raketami v pristanišču Feodozija, je danes sporočil poveljnik ukrajinskih letalskih sil Mikola Oleščuk. Na družbenih omrežjih so bile objavljene fotografije in posnetki, na katerih je bilo videti eksplozije.

Guverner Krima, ki ga je imenovala Moskva, Sergej Aksojonov je na Telegramu potrdil, da je bilo območje Feodozije ponoči tarča napada, ki so mu sledile eksplozije in požar. Območje so zaprli za javnost, več ljudi pa so evakuirali. Kot je dodal, je umrl najmanj en človek, dva pa sta ranjena. Poškodovanih je bilo šest stavb.

Napad je potrdilo tudi rusko obrambno ministrstvo, ki pa ni navedlo, kako obsežna je škoda. Kot so dodali, je uspelo ruski zračni obrambi uničiti dve ukrajinski bojni letali, ki sta sodelovali v napadu na ladjo. Kijev sestrelitve svojih letal zaenkrat ni komentiral.

Ukrajini je v zadnjih dneh uspelo sestreliti tudi pet ruskih bojnih letal, kar je v svojem dnevnem nagovoru izpostavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »To je res impresivno,« je dejal.

Rusija pa je medtem v ponedeljek po navedbah ruskega obrambnega ministrstva Sergeja Šojguja na območju Donecka zavzela kraj Marinka, ki je bil med spopadi v celoti uničen. Ukrajinska vojska je trditve kasneje zavrnila, saj da se spopadi v kraju nadaljujejo.