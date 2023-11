Novi predsednik uresničil sanje očeta, ki je kar petkrat neuspešno kandidiral

35-letni Daniel Noboa je danes prevzel položaj predsednika Ekvadorja in tako postal najmlajši voditelj te države v novejši zgodovini, poročajo tuje tiskovne agencije. Po izvolitvi sredi oktobra se je zavzel za vnovično vzpostavitev miru v državi, ki jo pretresa nasilje, povezano s kriminalnimi tolpami in preprodajo drog.

Daniel Noboa, sin 73-letnega ekvadorskega poslovneža in politika Alvara Noboe, je z izvolitvijo na položaj uresničil sanje svojega očeta, ki je petkrat neuspešno kandidiral za predsednika. Noboa pooseblja ekvadorsko politično elito, ki izhaja iz sveta zasebnih podjetij in je blizu desnici.

Na položaju bo preživel samo 16 mesecev - do maja 2025, saj bo dokončal mandat sedanjega predsednika Guillerma Lassa, ki je maja letos sredi novega poskusa njegove odstavitve s strani opozicije zaradi suma poneverb razpustil parlament in pozval k razpisu novih volitev.

Novi predsednik

Nasilje, ki v zadnjem času pretresa Ekvador, je sicer zaznamovalo tudi dogajanje pred volitvami, saj je bil eden od glavnih kandidatov Fernando Villavicencio pred prvim krogom volitev ubit na predvolilnem shodu. Noboa, sin kralja banan, je po atentatu presenetljivo dosegel drugo mesto, v drugem krogu pa nato premagal protikandidatko Luiso Gonzalez iz vrst socialistične stranke Državljansko revolucionarno gibanje.

Novi predsednik je med predvolilno kampanjo med drugim napovedal, da bo po potrebi uvedel izredne razmere, ukinil nekatere državljanske pravice, kot je svoboda gibanja, in na ulice poslal vojsko. Dejal je tudi, da želi ustanoviti zapore na morju na barkah, kjer bi izolirali najbolj nasilne zapornike.

Ekvador s približno 18 milijoni prebivalcev leži na severozahodu Južne Amerike, med Kolumbijo in Perujem, ki sta eni glavnih svetovnih proizvajalk kokaina. V zadnjih letih je postal pomembno distribucijsko središče za droge, vse večji vpliv mehiških in kolumbijskih kartelov pa je okrepil nasilne spopade med tolpami, katerih žrtve so pogosto tudi civilisti.