Nove težave v Ukrajini, v vse pa je vpleten Elon Musk

Sateliti podjetja SpaceX, ki je v lasti Elona Muska, so v veliko pomoč obrambnim silam pri komuniciranju tudi v Ukrajini, kamor jih je poslal Musk. Naprave Starlink so jim omogočile, da so ostali v stiku, saj so bila običajna telefonska in internetna omrežja med vojno uničena. Pomoč SpaceX v vojni v Ukrajini pa bi se lahko v kratkem končala, piše CNN. Elon Musk je namreč prejšnji teden na twitterju objavil, da je ta operacija SpaceX stala 80 milijonov dolarjev, do konca leta pa bo presegla 100 milijonov dolarjev. CNN piše, da so pridobili dokumente, v katerih SpaceX zato zahteva, da Pentagon prevzame financiranje satelitov Starlink v Ukrajini.

FOTO: Twitter, zaslonski posnetek

Musk svoje odločitve ni uradno objavil, a se je oglasil na twitterju in namignil, da vse drži., dopisnik Kyiv Posta, je napisal: »Muskov Starlink pravi, da Ukrajincem ne morejo več nuditi brezplačnih storitev, in so od Pentagona zahtevali plačilo. Starlink je spremenil potek vojne. To se je zgodilo le nekaj dni po tem, ko je ukrajinski veleposlanikrekel Musku, naj odj***,« je zapisal Jay Smart. Musk je hladno v komentarju odgovoril: »Samo upoštevamo njegovo priporočilo.«

Spomnimo, Musk je pred desetimi dnevi na twitterju objavil anketo, v kateri je predlagal svoj načrt za mir v Ukrajini. Krim bi pripadel Rusiji, na okupiranih območjih pa bi izvedli referendume, ki bi jih nadzorovali Združeni narodi. Ta Muskov predlog je povzročil jezo številnih Ukrajincev, Muska pa je kritiziral tudi Zelenski. V začetku tega tedna so tuji mediji poročali, da je Musk govoril s Putinom, a je sam to zanikal.