Nova Zelandija povsem zaprta, maske obvezne za 12+

Na Novi Zelandiji so v zadnjem dnevu potrdili še devet okužb z novim koronavirusom, dan potem ko je v državi začelo veljati strogo zaprtje zaradi prve potrjene okužbe v pol leta. Premierka Jacinda Ardern je pojasnila, da so vsi novi primeri povezanih z okužbo, ki so jo potrdili v torek. Ardernova je danes potrdila, da se v državi širi koronavirusna različica delta. Primere so povezali z izbruhom v Avstraliji, ki ga tamkajšnje oblasti še niso zamejile. Premierka je stopila v bran odločitvi glede zaprtja države, saj so skupno potrdili 10 primerov, med drugim pri medicinski sestri v bolnišnici v Aucklandu in srednješolski učiteljici. Obe sta zaposleni v okolju, kjer se lahko okužba hitro širi. »Pričakujemo jih še več,« je dejala Ardernova o številu okužb. Glede na ocene strokovnjakov bi lahko imeli v družbi že do 120 primerov, ki bi jih povezali s tokratnim izbruhom.

Šest mesecev so bili brez lokalnega prenosa okužbe Nova Zelandija je v torek zaključila šestmesečno obdobje brez lokalnega prenosa okužba, potem ko v torek novi koronavirus potrdili pri 58-letniku iz Aucklanda. Kako se je okužil s sevom, ki je povezan z Avstralijo, še ugotavljajo. Zaradi okužbe so uvedli tridnevno zaprtje za celo državo, odprte ostajajo trgovine z živili in lekarne. Obvezne so tudi maske za vse, ki so starejši od 12 let.

Izrael uvedel dodatne omejitev: potrdila PCT potrebna za domala vse Izrael danes uvaja dodatne omejitvene ukrepe, potem ko so zabeležili hiter porast števila okužb z novim koronavirusom v državi. Po novem so covidna potrdila obvezna za vstop v večino javnih prostorov, med drugim za restavracije, kulturne ustanove, hotele in fitnese. Enak ukrep velja za vernike ob vstopu v sinagoge, mošeje in cerkve, če je tam več kot 50 ljudi. Omejili so še število ljudi v trgovinah in nakupovalnih središčih na enega človeka na sedem kvadratnih metrov.



Izraelsko ministrstvo za zdravje je nove ukrepe naznanilo že v nedeljo, danes pa so začeli veljati. Po zagonu kampanje cepljenja lani decembra je Izrael dolgo veljal za eno najuspešnejših držav na tem področju, cepljenih je več kot 58 odstotkov prebivalstva. V zadnjih tednih imajo izbruh koronavirusne različice delta, zaradi česar so prejšnji mesec znova uvedli del omejitvenih ukrepov.

