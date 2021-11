Nova tableta proti novemu koronavirusu: bila naj bi kar 90-odstotno učinkovita

Po cepivu, ki ga je razvil skupaj z Biontechom, ima Pfizer še eksperimentalno protivirusno tableto, ki naj bi število hospitalizacij in smrti zmanjšala za skoraj 90 odstotkov. V študiji je sodelovalo 775 odraslih. Vsi so bili necepljeni, z milo do srednjo obliko covida, in ocenjeni z veliko verjetnosti, da jih bo treba hospitalizirati, zaradi spremljajočih dejavnikov (prevelika telesna masa, diabetes, srčne bolezni ...). Zdravljenje se je začelo od tri do pet dni po prvih simptomih. Nekateri so nato uživali pravo tableto skupaj še z enim protivirusnim zdravilom, drugi pa placebo. V skupini, kjer so uživali Pfizerjevo tabletko, so se hospitalizacije in smrti zmanjšale za 89 odstotkov. Manj kot odstotek ljudi, ki so uživali zdravilo, je končal v bolnišnici, nobena oseba pa ni umrla. Še primerjava s kontrolno skupino: sedem ljudi je bilo hospitaliziranih, umrlo pa je sedem ljudi.

Neskromna izjava

»Upali smo, da imamo nekaj izjemnega, a je vseeno redko, da je zdravilo učinkovito v 90 odstotkih primerov, pri preprečevanju pa 100-odstotno,« je dejal glavni raziskovalec pri Pfizerju Mikael Dolsten. Pfizer sicer ni prvo podjetje, ki je izdelalo takšno tableto. Pred njim jo je v odobritev ameriški agenciji za hrano in zdravila Merck. Pfizer ta korak še čaka, ampak šele takrat, ko bo študija končana, rezultati pa dokončni.