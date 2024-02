Nov udarec za Putina: ta zavezniška država mu obrača hrbet, hočejo k Ameriki

Armenija se ne more več zanašati na Rusijo kot svojo glavno obrambno in vojaško partnerico, ker se ji je Moskva večkrat izneverila, zato mora Erevan razmisliti o vzpostavitvi tesnejših vezi z ZDA in Francijo, je dejal armenski premier Nikol Pašinjan.

Od razpada Sovjetske zveze leta 1991 se je Rusija soočala s konkurenco Združenih držav Amerike za prevlado nad nekdanjimi sovjetskimi republikami in pred tem deli Ruskega imperija.

Armenija, majhna nekdanja sovjetska republika, ki meji na Gruzijo, Azerbajdžan, Iran in Turčijo, se je dolgo zanašala na Rusijo kot glavnega zaveznika, čeprav je Pašinjan razjezil Kremelj, ker je dvomil o temeljih zavezništva.

»Ugotoviti moramo, s kom lahko resnično vzdržujemo vojaško-tehnične in obrambne odnose,« je Pašinjan dejal za armenski javni radio na vprašanje o reformi armenskih oboroženih sil. Pašinjan je dodal, da bi morala Armenija razmisliti o tem, kakšne varnostne vezi bi morala zgraditi z ZDA, Francijo, Indijo in Gruzijo.

Izguba Gorskega Karabaha je odnose med državama še poslabšala

Pašinjan pravi, da je Rusija izneverila Armenijo, ko je Azerbajdžan sprožil bliskovito vojaško operacijo, da bi znova prevzel nadzor nad odcepljeno enklavo Gorski Karabah, zaradi česar so etnični Armenci, ki so tam živeli, zbežali.

Rusija pravi, da je za poraz etničnih armenskih borcev v Karabahu leta 2023 kriv Pašinjanov neuspeh pri obvladovanju zapletenih rivalstev na Južnem Kavkazu.