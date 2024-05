Znani obrazi o veselju do dela (Suzy)

Že v osnovni šoli nam prigovarjajo, naj bo veselje glavno vodilo pri izbiri poklica, ki nas bo spremljal vse življenje. Ob prazniku dela, ki ima dolgo zgodovino in pomembno simboliko, smo se z znanimi obrazi pogovarjali o tem, zakaj je pomembno, da nam poklic ne predstavlja le zaslužka, ekonomske varnosti in neodvisnosti, temveč tudi samouresničevanje, ki je temelj osebne identitete in sreče. Raziskovanje se nikoli ne konča Pisateljica Azra Širovnik je vedno živela polnokrvno življenje, ki ga je raziskovala z veliko strasti in poguma. »Spopadala sem se z vsemi preizkušnjami, jih premagovala ...