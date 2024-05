Pevka, ki jo imajo radi tudi Slovenci: »Hvaležna sem bogu, da sem ostala živa«

Srbska pevka Aleksandra Mladenović je sinoči v Beogradu doživela prometno nesrečo. Aleksandra je trčila v avtobus,po nesreči pa za Kurir povedela: »Ko se je zgodila nesreča, sem bila sam v avtu, vse se je dogajalo v bližini stavbe, v kateri živim. Od šoka se ne spomnim ničesar. Hvaležna sem bogu, da sem ostala živa, in to je zame v tem trenutku najpomembneje. Zdaj sem doma in okrevam,«.

Aleksandro so po trčenju z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili zvin in poškodbo leve noge.

29-letna Aleksandra že leta ustvarja bogato kariero, njene pesmi pa so priljubljene tudi med Slovenci. Predstavila se je v pevskem tekmovanju Zvezda Granda, nato pa objavila uspešnice Ljubav ili lundilo, Kamo ščeče da se sekje, Ti meni ja tebi, ki imajo milijonske oglede na youtubu.