Že na Supergi prva bitka za rožnato majico

S štirimi Slovenci na cesti, Tadejem Pogačarjem, Domnom Novakom (oba UAE), Janom Tratnikom (Visma Lease a Bike) in Luko Mezgecem (Jayco Alula), ter številnimi drugimi v zakulisju, se bo danes začela 107. dirka po Italiji. In to udarno, nič ne bo s tradicionalnim prologom ali sprinterskim uvodom. Za to bosta poskrbela vzpona na Supergo in Maddaleno, na katerih se s prvo rožnato majico morda ne bo spogledoval le en naš kolesar, temveč dva.

»Pogačar je brez dvoma velik favorit. Je najmočnejši in tudi najbolj vsestranski, celovit kolesar na startu. Kar mu je že uspelo v letošnji sezoni je navdušujoče, zmagoval je povsod, kjer se je pojavil. V vsakem primeru bo igral glavno vlogo, zmago pa mu bodo tekmeci le stežka preprečili, če se mu ne bo zgodilo kaj nepredvidenega,« je razmerje moči na italijanskih cestah za Delo in Slovenske novice ocenil Gianni Bugno, dvakratni svetovni prvak in zadnji kolesar, ki je od prvega do zadnjega dneva Gira – pisalo se je leto 1990 – nosil rožnato majico.

Zmagovalec Gira prejme trofejo, ki jo je lani osvojil Primož Roglič. FOTO: Marco Alpozzi/Lapresse

»Takoj bo akcija, prva etapa je zelo težka. Prireditelji so si takšno omislili ravno zato, ker si želijo akcije tudi s Pogačarjem. To bo že boj tistih, ki merijo na vrh v skupni razvrstitvi. Tukaj Gira ne moreš dobiti, lahko pa izgubiš dragocen čas,« pa je uvodno 140 km dolgo preizkušnjo s 1850 višinskimi metri ocenil Gorazd Štangelj, športni direktor, ki bo ekipo Bahrain Victorious vodil v slovenskem tandemu skupaj z Borutom Božičem. Stavila bosta na mladega italijanskega upa Antonia Tiberija, ki bi se med domačimi asi lahko še najbolj približal Pogačarju v boju za rožnato majico.

Spomin na tragedijo

Prvi boj zanjo se bo bržkone razplamtel na vzponu na Supergo, kjer si je Primož Roglič leta 2021 prikolesaril zmago na dirki Milano–Torino. Ta vzpetina pa je na žalost bolj znana po letalski nesreči, ki je 4. maja 1949 vzela življenja celotne nogometne ekipe Torina, ki je pred tem petkrat zapored osvojila naslov italijanskega prvaka. Ob 75-letnici bo uvod Gira posvečen žrtvam te tragedije.

Moto ekipe UAE je: »Vsi za Pogačarja, Pogačar za vse.«

Še bolj ključna v boju za etapno zmago pa bo najbrž Maddalena. »Za ta klanec 30 kilometrov pred ciljem bomo potrebovali od 17 do 20 minut, ni možnosti, da ga sprinterji preživijo v ospredju. Mislim, da bo o zmagovalcu odločala skupina okoli 20 kolesarjev, ne izključujem pa tudi možnosti, da se kdo sam pripelje v cilj,« ostro selekcijo pričakuje Tratnik, ki mu za uvod ne bo treba delati za sprinterskega aduta svoje ekipe Olava Kooija.

V ekipi Visma Lease a Bike ni več lanskega šampiona Gira Primoža Rogliča, je pa Jan Tratnik (v sredini) FOTO: Fabio Ferrari/Lapresse

»To etapo sem obkrožil kot eno tistih, na katerih bi lahko pripravil presenečenje. Neke posebne taktike tukaj sicer ne bo, na zadnjem, daljšem vzponu in nato na špici pred ciljem slediti najboljšim in se nato z njimi pomeriti v zaključku,« je o svojem bojnem načrtu povedal 34-letni Idrijčan, ki je formo izpilil na dirki po Romandiji. Bi lahko bil on prvi Slovenec v rožnatem na 107. Giru in ne Pogačar? »Lepo bi bilo, a bomo videli, bo, kar bo,« je še povedal »Syuk«.

Pri Novaku pa ni dvoma, kaj bo počel. »Prišli smo zmagat, vse bo podrejeno Tadeju. Vsi smo dobro pripravljeni in vemo, kaj moramo storiti,« je o motu ekipe UAE: »Vsi za Pogačarja, Pogačar za vse«, spregovoril Dolenjec, ki mu letos poteče pogodba, a bo tudi v prihodnje gotovo v Pogačarjevi službi. Ne bo mu odveč, če bo moral pri tem od začetka do konca braniti rožnato majico.

»Bomo videli, kakšna bo 1. etapa, pripravljen pa sem vleči vsak dan, mislim, da so tudi drugi fantje,« v moč ekipe UAE verjame Novak, ki bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da bo zmaga v Rimu drugo leto zapored slovenska. Lani si jo je Primož Roglič z ekipo Jumbo Visma zagotovil predzadnji dan dirke na Višarjah.