Noro, kakšnega morskega psa so ulovili

V pristanišču v tajvanskem obmorskem mestu Nanfangao so ribiči ulovili starodavnega in redko videnega morskega psa. Celih 800 kilogramov je tehtala samica morskega psa škrata z značilno glavo in kopico žebljastih zob. Večino časa se zadržujejo pri morskem dnu na globini od približno 300 do 900 metrov. V dolžino zrastejo od treh do štirih metrov.

Iz tajvanskega muzeja oceanske umetnosti so v objavi na svoji facebook strani zapisali, da je za vrsto značilna rožnata prosojna koža. »Škratji morski pes se imenuje, ker je njegova glava res podobna škratovi,« so pojasnili v muzeju in še, da ta vrsta morskega psa spada v družino starodavnih morskih psov.

V samici je bilo šest velikih mladičev, kar pomeni, da bi v kratkem skotila. V muzeju so še poudarili, da gre za največji primerek te vrste, ki so ga ujeli v tamkajšnjih vodah. Morski pes škrat je živi fosil, saj je edini ohranjeni predstavnik družine Mitsukurinidae, stare približno 125 milijonov let. Znanih je le nekaj stikov med to vrsto morskega psa in človekom. Poskusili so jih gojiti v velikih akvarijih, a niti eden ni preživel dlje kot en teden.