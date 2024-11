Njegova babica več kot 40 ur ležala na hodniku urgence. Odgovorni v bolnišnici pa: »Tako pač je«

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana zaznavajo povečevanje priliva na urgenco, predvsem na internistično prvo pomoč, kar pomeni veliko obremenitev postelj in kadra. Opozarjajo, da bi tak priliv akutnih urgentnih pacientov brez sistemskih ukrepov lahko vplival na izvajanje terciarnih storitev, ki jih izvajajo samo v UKC Ljubljana.

Na urgenco UKC Ljubljana je v zadnjih dneh prišlo veliko različnih, predvsem starejših bolnikov, ki imajo več kroničnih bolezni hkrati in se jim je stanje teh bolezni poslabšalo zaradi različnih viroz. »Kot osrednja in največja bolnišnica v državi moramo poskrbeti za vse paciente, ki pri nas poiščejo pomoč, ob tem pa se trudimo nemoteno izvajati redni program,« so tako zapisali v sporočilu za javnost.

Babica več kot 40 ur ležala na hodniku urgence

A tudi pri južnih sosedih se spopadajo z velikimi težavami v javnem zdravstvu. Čakalne dobe za preglede, pomanjkanje zdravnikov in drugi problemi so stalnica tudi na Hrvaškem. Tako je dnevnik.hr poročal o bralcu, ki se je pritožil, da je njegova babica več kot 40 ur čakala na bolnišnično zdravljenje oziroma bolniško posteljo na urgenci KBC Zagreb.

»Moja babica je bila sprejeta na urgenco 20. 11. ob 17. uri. Po večurnem zdravljenju je bilo ugotovljeno, da mora na bolnišnično zdravljenje. Na posteljo je čakala na urgenci za več kot 40 ur,« so navedli njegove besede. »Dokler so na hodniku, bolniki ne dobijo hrane, morali smo ji prinašati hrano, ves čas pa je čakala v neprimernih razmerah, na hodniku in občasno v boksih,« je še povedal ogorčeni vnuk.

Milivoj Novak iz KBC Zagreb je za hrvaški medij potrdil, da jim manjka 640 bolniških postelj. »Tako pač je! Primanjkuje nam postelj. Ni udobno, utesnjeno je, a bolnik je bil ves čas oskrbovan,« je dodal pomočnik direktorja za kakovost in nadzor v zdravstvu.