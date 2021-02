Ni za občutljive: ostal brez oči in ustnic, zdaj ima nov obraz (VIDEO)

Julija 2018 je bil, ko se je vračal z dela, udeležen v hudi prometni nesreči, ki mu je za vedno spremenila življenje. Utrpel je hude opekline, ki so prekrivale 80 odstotkov njegovega telesa, tudi obraz, tako da je ostal brez ustnic in oči. Prestal je okoli 20 operacij, in ker je prejel tudi več transfuzij krvi, je to zmanjšalo možnost, da bi našli kompatibilnega darovalca, na vsega šest odstotkov.Avgusta lani pa se je javil anonimni darovalec, kar je omogočilo, da so v bolnišničnem centru Langone v New Yorku prvič uspešno opravili hkratno presaditev obraza in roke ter tako Joeju omogočili vsaj približno vrnitev v življenje, kakršnega je poznal pred nesrečo.Ekipa 140 kirurgov, medicinskih sester in drugega bolnišničnega osebja je 12. avgusta lani opravila 23 ur trajajočo do potankosti koordinirano operacijo, a zdravniki so zatrdili, da je največji delež prispeval Joe, ki nikoli ni izgubil upanja. Tako ima tri leta in pol po nesreči nov obraz. »Nikoli se ne predajte in ne dopustite, da bi vam videz kar koli onemogočil. Ostanite pozitivni,« je Joe povedal za New York Post.