Ni poklicala nujne pomoči, ljubimca je pustila umreti

Da življenje prinaša precej nenavadne preizkušnje, je spoznala 42-letna angleška medicinska sestra Penelope Williams, ki je delala v bolnišnici Spire v kraju Wrexham blizu Liverpoola. Čeprav je bila omožena, ji je srce na delovnem mestu zaigralo ob možakarju, čigar identiteta je znana zgolj kot Pacient A. Med njima je preskočila iskrica in dobivala naj bi se kakšno leto, nato pa se je romanca tragično končala.

Potem ko sta se dobila na parkirišču bolnišnice v njegovem avtomobilu, je Pacient A (s spuščenimi hlačami) doživel infarkt. Sestra Williams pa še zdaleč ni odreagirala, kot bi kdo pričakoval od delavca v zdravstveni stroki. Namesto da bi poklicala nujno medicinsko pomoč, se je objokana obrnila na enega od sodelavcev; slednji ji je svetoval, naj pokliče pomoč, a tega ni storila. Šele ko je sodelavec sam prišel na parkirišče, je poklical nujno medicinsko pomoč. Toda Pacient A je vmes preminil, Williamsova pa se je začela zapletati v nasprotujoče si izjave.

V službi so jo suspendirali pa tudi izbrisali iz registra medicinskih sester.

Najprej je policiji povedala, da se je odzvala na sporočilo prek facebooka, ki ji ga je poslal Pacient A. Kasneje je možem postave priznala, da sta imela vnaprej dogovorjeno intimno srečanje. A slednje je sprva tajila pred zdravstvenim odborom, ki je preiskoval nenavadno smrt; ko pa je resnico priznala, so jo suspendirali v službi, pa tudi izbrisali iz registra medicinskih sester. Intimno razmerje, zasebno komuniciranje in srečevanje s Pacientom A so bile hude kršitve pravil – a najbolj skrbi to, da ni poklicala nujne pomoči in pomagala človeku, s katerim je bila intimna. Angleški mediji ne navajajo, kako je vse to sprejel njen mož.