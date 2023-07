Neznani ženski prevzeli otroka v vrtcu, slučajno prišel oče: Ne vem, kdo sta

Sredi junija letos sta dve starejši ženski vkorakali v prostore vrtca na območju Splita in vzeli otroka. Toda do danes ni znano, kdo sta ženski. Po naključju se je pred vrtcem znašel otrokov oče, h kateremu je otrok takoj pritekel.

Policija še vedno meni, da »babici« nista izvršili kaznivega dejanja, ker »ni nastala nobena škodljiva posledica,« piše Index.hr.

»Nadzore še vedno izvajamo. Za zdaj niso ugotovljeni elementi kaznivega dejanja. O dogodku smo obvestili tudi inšpektorat za šolstvo in državno pravobranilstvo,« so odgovorili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave za Dalmacija danas na vprašanje, ali je šlo za poskus ugrabitve.

Predstavili sta se kot babici

Sredi junija sta, kot piše Dalmacija danas, v prostore vrtca vkorakali starejši gospe in vzgojiteljicam vzeli otroka, čeprav ju ta ni poznal. Ena izmed njih se je predstavila kot babica. Na srečo se je v trenutku, ko so zapuščali vrtec, pred njimi pojavil otrokov oče, ki živi v neposredni bližini vrtca.

»Med pogovorom s policisti je oče povedal, da sta bili omenjeni ženski videti zmedeni, ena od njiju pa mu je povedala, da naj bi šla po vnuka v vrtec. Imena mu nista povedali, prav tako ju oče ne pozna. Govorili sta v hrvaškem jeziku in dajali vtis, da sta zmedeni. Na podlagi opravljenih pregledov je bilo ugotovljeno, da je bil otrok krajši čas v družbi neznank, saj je otrok kmalu po odhodu iz vrtca srečal očeta in se mu takoj pridružil,« piše v policijskem zapisniku, ki ga povzemajo hrvaški portali.

Na vse skupaj se je burno odzval član otrokove družine, ki je nezadovoljen z delom policije, varnostnimi razmerami v vrtcu in postopki.

Družinski član: Šokiran sem

»Seveda sem šokiran. Neznani osebi sta odpeljali otroka iz vrtca in še do danes niso ugotovili, kdo sta. Na podlagi česa lahko policija sklepa, da ne gre za elemente kaznivega dejanja? Ponavljam, da ne vemo, ali so ugotovili identiteto teh dveh žensk. Če je niso, potem precej pogumno sklepajo, da pri odtujitvi otroka iz vrtca ni bilo razlogov za poskus ugrabitve,« je dejal član družine, ki je tudi nezadovoljen z varnostnimi ukrepi v vrtcu. Ne le, da so vrata nenehno odprta za vse odrasle, ki dosežejo kljuko, ograja vrtca pa tako nizka, da jo preskočijo tudi otroci, temveč mu ne gre v glavo, kako je mogoče, da je vzgojiteljica otroka predala neznanima osebama in jima zaupala na besedo.