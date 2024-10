Nezaslišan škandal na CNN! Gosta so med oddajo v živo odslovili: »Upam, da vam odzivnik ne bo zazvonil ...« (VIDEO)

V ponedeljek zvečer je v oddaji CNN Newsight vzniknila burna razprava med konservativnim novinarjem Ryanom Girduskyjem in britansko-ameriškim novinarjem Mehdijem Hasanom.

Tema so bile rasistične šale komika Tonyja Hinchcliffa, ki so zasenčile nedeljski shod Donalda Trumpa v Madison Square Gardnu v New Yorku. Ko se je razprava stopnjevala, sta Girdusky in Hasan začela tudi spor glede Hasanovega domnevnega antisemitizma, kar je povzel tudi NBC.

Hasan je poudaril: »Jaz podpiram Palestince, tega sem vajen.« Girdusky mu je odgovoril z izjavo »Upam, da vam odzivnik ne bo zazvonil«, s čimer je očitno namigoval na nedavni incident v Libanonu, kjer so odzivniki ubili člane militantne skupine Hezbolah. Hasan se je na to ostro odzval: »Si pravkar rekel, da bi moral umreti? Pravkar si dejal, da bi moral biti ubit.«

Slišal, da »podpira Hamas«

Voditeljica Abby Phillip je Girduskyja opomnila zaradi neprimernega komentarja, ta pa se je nato opravičil, saj naj bi po njegovih besedah slišal Hasana reči, da podpira Hamas. Po reklamnem premoru sta oba gosta zapustila okroglo mizo.

CNN je po dogodku izdal izjavo, ki jo je Phillipova delila na družbenih omrežjih: »Na CNN-u in v našem etru ni prostora za rasizem ali nestrpnost. Naš cilj je spodbujati premišljene pogovore med ljudmi z različnimi stališči, da bi raziskali pomembna vprašanja in gradili razumevanje. A ne bomo dovolili, da gostje ponižujejo druge ali prestopajo meje dostojnosti. Ryan Girdusky ni več dobrodošel na naši mreži.« Phillipova je v videu na omrežju X dodala, da CNN Hasana ni prosil, naj zapusti debato, in da je v prihodnosti v oddajo vabljen.

Girdusky je na družbenih omrežjih več ur po izjavi CNN-a zapisal: »Na CNN lahko prideš, če lažno obtožuješ vsakega republikanca za nacista in sprejemaš denar od medijev, ki jih financira Katar. Očitno pa ne moreš biti tam, če se le malo pošališ. Vesel sem, da Amerika vidi, kaj CNN zagovarja.«