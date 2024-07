New York Times objavil seznam obiskov pri predsedniku Bidnu: skrbijo jih številni obiski nevrologov

Zdravstveno stanje ameriškega predsednika Joea Bidna je na tapeti že ves njegov mandat, a zdaj, ko se približujejo volitve, je pod drobnogledom bolj kot kadar koli prej. V medijih so se v teh dneh pojavile informacije, da je Belo hišo večkrat obiskal zdravnik, ki je specializiran za parkinsonovo bolezen. V minulem letu naj bi Belo hišo ta zdravnik obiskal kar osemkrat.

Govorice, da Biden boleha za to hudo boleznijo, so se pojavile po soočenju z Donaldom Trumpom 27. junija. New York Times pa je objavil dnevnik obiskovalcev Bele hiše, ki razkriva, da je doktor Kevin Cannard, nevrolog, ki je specializiran za motnje gibanja in je nedavno objavil znanstveni članek o parkinsonovi bolezni, med lanskim poletjem in letošnjo pomladjo Belo hišo obiskal kar osemkrat. Tiskovna predstavnica Bele hiše je Cannardove obiske potrdila in ob tem dejala, da želi spoštovati zasebnost vseh, ki se jih obisk tiče.

Trenutno ni jasno, zakaj je zdravnik obiskal Belo hišo in ali je zdravil predsednika, ali je šlo za kakšno drugo obliko sestanka. V Cannardovi življenjepisu piše, da je bil od leta 2012 do 2022 nevrološki svetovalec Bele hiše, kar pomeni, da je bil del zdravniške ekipe tudi v času Obamove in Trumpove administracije. Zdravnik Bele hiše Kevin O’Connor je potrdil le, da je v zadnjih treh letih in pol nevrolog predsednika pregledal trikrat, razloga pa ni navedel. Dodal je še, da so bili ostali obiski povezani z zdravljenjem drugih ljudi, ki delajo v Beli hiši. Pregled pri Cannardu bi naj bil del vsakoletnega temeljitega pregleda, pri katerem pa nevrolog naj ne bi našel nobenih znakov Parkinsonove bolezni.