Neverjetni sedemletnik pet dni preživel z levi in krokodili

Tinotenda Pudu iz Zimbabveja je v zadnjih dneh minulega leta odtaval od doma in se znašel sredi nacionalnega parka Matusadona na severu te afriške države: čudežno je kljuboval divjini, zverem in sušnim razmeram, po petih dneh pa so ga našli nepoškodovanega in zdravega – 49 kilometrov od doma!

Zakaj je sam zapustil dom, javnosti ni znano, sedemletni Tinotenda pa trenutno nabira moči v bolnišnici, kjer osebje navdušuje s svojimi zgodbami, ki pričajo o neverjetni iznajdljivosti in preživetvenih sposobnostih. Prehranjeval se je z divjimi plodovi, ki jih očitno pozna zelo dobro, do vode pa se je prebil s kopanjem globokih lukenj v izsušeno rečno strugo. Pri vsem tem se je spretno izogibal rjovečim levom, slonom, krokodilom, povodnim konjem, zebram in antilopam, ki jih v narodnem parku Matusadona kar mrgoli.

V parku, ki se razteza na 1470 kvadratnih kilometrih, ni veliko možnosti za preživetje. Foto: Getty Images

Slišal avto

Obsežna iskalna akcija, ki so jo sprožili domačini, ni obrodila sadov, upanje, da ga bodo naši živega, pa je med svojci kopnelo. Dečkove sledi so v pesku nazadnje opazili oskrbniki parka, ki prekriva kar 1470 kvadratnih kilometrov površine, deček pa se je iz zavetja, potem ko je slišal zvok vozila, približal cesti. Avto je najprej za las zgrešil, a so se oskrbniki kmalu zatem k sreči vrnili in fanta rešili. Tinotendo, ki je bil kljub junaštvu pričakovano pretresen, so nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer so ga pričakali tudi olajšani domači.

V Matusadoni trenutno živi okoli 40 levov, še pred leti pa se je park hvalil z eno od najštevilnejših populacij teh zveri v Afriki.