Shujšali smo in bili manj bolniško odsotni: preverite, kakšno je stanje v vaši občini

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že deveto leto preverjal, kako zdravi smo prebivalci v posameznih slovenskih občinah. Na splošno lahko rečemo, da dobro oziroma v večini primerov boljše kot v preteklih letih.

Tako so na NIJZ denimo opazili, da smo bili leta 2023, iz katerega so najnovejši podatki, prvič po devetih letih manj bolniško odsotni. V 131 slovenskih občinah je bila leta 2023 bolniška odsotnost nad povprečjem, kar se morda zdi veliko, a je bilo takšnih nadpovprečnih občin eno leto prej 134, na NIJZ pa so med zadnjim zbiranjem podatkov opazili izboljšanje v kar 173 občinah.

Delež bolezni, ki jih lahko neposredno pripišemo uživanju alkohola, je ostal nespremenjen.

»Že deveto leto zapored beležimo pozitivni trend zmanjševanja stopnje poškodovanih v transportnih nezgodah, ki se je v letu 2023 izboljšala za skoraj šest odstotkov. Prav tako se je za 1,3 odstotka zmanjšal delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji,« so pozitivne novice delili na NIJZ, nekoliko manj obetaven je medtem podatek, da je delež bolezni, ki jih lahko neposredno pripišemo uživanju alkohola, ostal nespremenjen.

Manj hospitalizacij, a več zdravil

Je pa vedno manj hospitalizacij zaradi astme pri otrocih in mladostnikih, prav tako se zmanjšuje število hospitalizacij zaradi možganskih in srčnih kapi, tudi zlomov kolka pri starejših so zabeležili manj. Opazno se je zmanjšalo število okužb s klopnim meningoencefalitisom, in sicer za kar 17 odstotkov.

Manj je bilo zlomov kolka pri starejših osebah.

Ni pa vse tako zelo rožnato. Povečalo se je denimo število prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka in duševnih motenj, a nobeno za bistveno več kot odstotek. Manj kot odstotek več je bilo v letu 2023 tudi primerov raka, predvsem na račun raka dojk, se je pa znatno izboljšala udeležba v presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka ZORA in Svit, medtem ko je udeležba v programu DORA ostala skoraj enaka, kar pa z 77,9 odstotka ni slabo.

»V letu 2023 nas je bilo nekoliko manj, postali smo še malo starejši, bolj delovno aktivni, a manj izobraženi. Ob tem smo nekoliko shujšali, bili manj bolniško odsotni in se malo več posluževali pomoči na domu,« pa so ugotovitve strnili na NIJZ.

Bolj natančne podatke o tem, kakšno je bilo stanje v vaši občini, si lahko ogledate na TEJ POVEZAVI. Z miško poiščite svojo občino in kliknite na gumb Prikaži podatke.