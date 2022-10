Neprijetno: ameriški predsednik Biden dekle prijel za ramo, ji vonjal lase in ji dal nasvet (VIDEO)

Zdi se, da je ameriški predsednik Joe Biden bolj znan po svojih spodrsljajih in blamažah kot pa po svojih političnih uspehih. Ponovno je namreč v središču škandala, tokrat z mladoletnim dekletom.

Najstnici vonjal lase in ji dal nasvet za zmenke

Biden je obiskal svoj kolidž Irvine Valley v Kaliforniji, kjer se je srečal z alumni in pohvalil prizadevanja svoje administracije za zmanjšanje inflacije in stroškov. Ko se je obisk končal, je vstal in poziral z nekaterimi od tistih, ki so se zbrali. V vsej tej množici, ki se je zgrinjala, da bi se z njim fotografirala, je bila tudi neka najstnica, ki ji je Biden najprej povonjal lase, jo nato zagrabil za ramo in ji ponudil svoj 'nasvet'. »Zdaj pa ena zelo pomembna stvar, ki sem jo povedal svojima hčerama in vnukinjama – nobenih resnih fantov do 30. leta.« Očitno je bilo deklici, ki se je nervozno nasmejala, neprijetno. »Bom imela v mislih,« mu je odgovorila.

Ta nelagodni trenutek je ujel novinar Kalen D'Almeida, ki je nato posnetek objavil na twitterju. Povedal je, da mu je agent tajne službe poskušal preprečiti snemanje.